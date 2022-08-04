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Песков рассказал о напряженном графике Путина и Эрдогана

17:35
  • четверг
  • 04 августа 2022

Совместной пресс-конференции по итогам переговоров не будет

Встреча президентов России и Турции в Сочи может затянуться. Совместной пресс-конференции по итогам переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не планируется, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Пресс-конференция по времени не получается у турецкой стороны. Встреча, возможно, затянется, а им нужно возвращаться обратно", - приводит комментарий представителя Кремля "Интерфакс".

Песков пообещал, что об итогах встречи журналам обязательно расскажут, об этом позаботятся представители Кремля и вице-премьер Александр Новак.

Песков также сообщил, что у российского президента в ближайшие дни также весьма напряженный график. Однако он состоит, в основном, из непубличных мероприятий, которые не афишируются.

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