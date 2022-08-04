В Кремле допустили объединение прямой линии с большой пресс-конференцией Путина

Такой формат уже был опробован

"Прямую линию с президентом" в этом году могут объединить с большой пресс-конференцией Владимира Путина. Такой формат ранее уже был опробован, напомнил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Если вы помните, мы так делали, неплохо, кстати, получилось. Может быть и объединим, но пока окончательные решения не приняты", - сказал журналистам представитель Кремля.

Песков уточнил, что на август эти мероприятия не планируются – скорее всего, они пройдут ближе к зиме.

Отвечая на вопрос о возможных изменениях в графике президента России в случае, если пандемия коронавируса вновь войдет в активную фазу, Песков заметил: за прошедшие два года в Кремле научились эффективно работать в таких условиях. Немного меняется формат мероприятий, но не их суть, приводит слова Пескова ТАСС.

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