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Две силосные башни рухнули в порту Бейрута

18:30
  • четверг
  • 04 августа 2022

Это произошло в день памяти жертв взрыва 4 августа 2020 года

Две силосные башни рухнули в морском порту Бейрута. Пострадавших нет благодаря своевременно принятым мерам безопасности.

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"Обрушение силосных башен ожидалось еще вчера. 31 июля рухнули три части бетонных конструкций, где ранее произошло воспламенение оставшейся на дне зерновой массы", - приводит ТАСС комментарий представителя правоохранительных органов Ливана.

Уточняется, что власти заранее запретили работникам порта приближаться к северной части элеватора. Он был сильно разрушен в результате взрыва в Бейруте два года назад.

ЧП не остановило марша памяти по улицам города. В нем участвуют тысячи жителей ливанской столицы, которые двигаются из разных районов. Шествие устроено в память о жертвах мощного взрыва в морском порту 4 августа 2020 года, который уничтожил часть Бейрута.

Причиной трагедии два года назад стали сварочные работы, в результате которых воспламенились почти 3 тысячи тонн аммиачной селитры. Мощность взрыва составила 1 500 тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывная волна уничтожила и повредила тысячи домов, более 300 тысяч жителей остались без крова. 280 человек погибли, пострадали 7 тысяч.

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