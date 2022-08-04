Две силосные башни рухнули в порту Бейрута

Это произошло в день памяти жертв взрыва 4 августа 2020 года

Две силосные башни рухнули в морском порту Бейрута. Пострадавших нет благодаря своевременно принятым мерам безопасности.

"Обрушение силосных башен ожидалось еще вчера. 31 июля рухнули три части бетонных конструкций, где ранее произошло воспламенение оставшейся на дне зерновой массы", - приводит ТАСС комментарий представителя правоохранительных органов Ливана.

Уточняется, что власти заранее запретили работникам порта приближаться к северной части элеватора. Он был сильно разрушен в результате взрыва в Бейруте два года назад.

ЧП не остановило марша памяти по улицам города. В нем участвуют тысячи жителей ливанской столицы, которые двигаются из разных районов. Шествие устроено в память о жертвах мощного взрыва в морском порту 4 августа 2020 года, который уничтожил часть Бейрута.

Причиной трагедии два года назад стали сварочные работы, в результате которых воспламенились почти 3 тысячи тонн аммиачной селитры. Мощность взрыва составила 1 500 тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывная волна уничтожила и повредила тысячи домов, более 300 тысяч жителей остались без крова. 280 человек погибли, пострадали 7 тысяч.

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