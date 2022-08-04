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Суд приговорил баскетболистку Грайнер к 9 годам колонии и штрафу

18:36
  • четверг
  • 04 августа 2022

Суд посчитал полностью доказанной ее вину

Химкинский суд Московской области в четверг огласил приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер. За контрабанду и хранение наркотиков она получила реальный срок и штраф.

"Суд постановил назначить общий срок наказания Грайнер в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей", - цитирует ТАСС судью Анну Сотникову.

Гражданка США проходит обвиняемой по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта" и статье "Контрабанда наркотических средств в значительном размере".

Гособвинитель ранее попросил суд приговорить Грайнер к 9,5 годам колонии. Прокурор подчеркнул, что следствие не выявило никаких смягчающих обстоятельств.

По данным СМИ, США предложили России обменять Виктора Бута на Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Отмечается, что Вашингтон и Москва "усердно работают над этим вопросом на межправительственном уровне".

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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер
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