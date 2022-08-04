Зеленский решил съездить в Африку

Визиты планируются после окончания боевых действий на Украине

После окончания боевых действий на Украине Владимир Зеленский планирует посетить с визитом страны Африки. Пока же на Африканский континент отправится глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщил украинский лидер представителям африканских СМИ.

"Мы хотим расширять наши связи, для нас это очень-очень важно... Министр иностранных дел нашей страны... планирует осенью ехать, и будет большое политическое его путешествие по странам африканского континента", - заявил Зеленский. Запись видеоконференции опубликована в Telegram.

Президент Украины добавил, что сейчас сам он не может отправиться в поездку из-за войны. Однако обязательно это сделает после окончания боевых действий. Ранее сообщалось, что президент Украины учредил пост спецпредставителя по вопросам Ближнего Востока и Африки, его занял Максим Субха.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"