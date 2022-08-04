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Блинкен решил "поймать Лаврова за пуговицу" на саммите АСЕАН

19:33
  • четверг
  • 04 августа 2022

Госсекретарь хочет обсудить вопрос обмена заключенными

Вопрос обмена заключенными очень волнует администрацию США. Глава госдепартамента Энтони Блинкен будет искать контакта с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Камбодже, чтобы обсудить эту проблему, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

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"Он очень, очень плотно вовлечен в этот вопрос с самого начала, и у меня нет сомнений в том, что, если у него будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает", - сказал Кирби.

4 августа российский суд приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам лишения свободы и штрафу в 1 миллион рублей за контрабанду и хранение наркотиков. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил план обменять Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на содержащегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута.

Главы внешнеполитических ведомств России и США в настоящее время находятся в Пномпене. Они принимают участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, передает ТАСС. Сергей Лавров ранее заявил журналистам, что встреча с Блинкеном в его планы не входит.

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