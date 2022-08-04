Китай задействовал более 100 самолетов в первый день учений возле Тайваня

Маневры стали ответом на провокационный визит на Тайвань спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси

ВВС и Морская авиация народно-освободительной армии Китая задействовали более 100 самолетов в первый день масштабных учений возле Тайваня. Они стартовали сегодня в 12:00 по местному времени и продлятся до полудня 7 августа.

Внимание туристов в провинции Фуцзянь с утра обращено на небо. Здесь на предельно низкой высоте летят боевые вертолеты - всего в первый день учений задействовано больше 100 боевых воздушных машин ВВС Китая. Когда гул смолкает, люди продолжают позировать и фотографироваться на побережье.

В масштабных военных учениях задействованы все рода войск народно-освободительной армии Китая: сухопутные и ракетные, Военно-морской флот, ВВС и Силы стратегической поддержки. Вблизи Тайваня вооруженные силы КНР впервые применили гиперзвуковую ракету "Дунфэн-17" и боевую дальнобойную артиллерию.

Решение провести маневры было принято Пекином на фоне провокационного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пэлоси. Китайское побережье и остров разделяет пролив шириной около 170 километров.

В свою очередь, вооруженные силы Тайваня развернули ракетные системы, чтобы следить за китайскими военными самолетами. Рядом с так называемой "срединной линией" Тайваньского пролива находятся корабли – экипажи наблюдают за деятельностью военно-морских сил КНР. Тайбэй намерен провести свои военные учения с боевыми стрельбами, об этом говорится в официальном заявлении властей острова:

"Правительство Тайваня будет активно укреплять возможности самообороны Тайваня. Оно также продолжит поддерживать тесную связь и координацию с Соединенными Штатами и другими странами-единомышленниками в целях совместной защиты, основанной на правилах международного порядка, предотвращения эскалации и обеспечения безопасности".

В ответ Минобороны КНР заявило, что сговор и провокации Вашингтона и Тайбэя лишь толкнут Тайвань в пучину катастрофы и нанесут серьезный вред жителям острова. Также Китай отменил встречу министров иностранных дел КНР и Японии, она должна была состояться в Пномпене, из-за заявления стран G7 по острову – ранее "Большая семерка призвала Пекин не менять статус-кво силой в одностороннем порядке.

"Япония вместе со странами G7 и Европейским союзом выпустили совместное заявление, в котором необоснованно обвиняют Китай, путают правильное и неправильное и поддерживают нарушение суверенитета Китая Соединенными Штатами. Китайский народ крайне недоволен", - заявил представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

Тайвань перейдёт под полный контроль Китая до 25 года, на условиях анонимности утверждают сотрудники разведки США, об этом говорится в свежем материале Fox News. Такой прогноз разделяет и бывший командующий американскими силами в Тихоокеанском регионе Филипп Дэвисон.

Учения в Южно-Китайском море продлятся до полудня воскресенья. На этот период действует ограничение для морских судов и самолетов на заход в акваторию и воздушное пространство.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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