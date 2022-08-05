В зоопарке Барнаула показали новорождённых белых бенгальских тигрят

Они родились в июне

Юные, красивые, опасные. В Барнаульском зоопарке представили публике новорождённых белых бенгальских тигрят. Мать - бывшая цирковая артистка, отец - спокойный домосед. Посетители любуются пополнением в хищном семействе, а зоологи говорят о серьёзном вкладе в сохранение редкого вида.

Глаза голубые, шерсть белоснежная, лапки мягкие. Если не обращать внимания на когти, разумеется. Бенгальские тигрята в Барнаульском зоопарке сейчас - главные звёзды и всеобщие любимицы. Две девочки - одна другой краше - появились на свет в июне. Барнаульцы поначалу с придыханием встречали каждый снимок тигрят, неделями обсуждая, на кого больше похожи - на маму Фифу или на папу Маяка. И, наконец, увидели их воочию.

При всём умилении, голос у двухмесячных тигрят уже недетский. Рычат, как заправские хищники. И при любой возможности рвутся к родителям.

Мама Фифа поглядывает свысока и на рвущихся к ней дочерей, и на людей. Её здесь все побаиваются, Даже директор зоопарка. Говорят, характер у мамаши тот еще. Сказывается прошлое - 8-летняя Фифа почти всю жизнь проработала в передвижном цирке. А вот её супруг Маяк мало того, что вдвое моложе, так еще и втрое уравновешеннее. Дрались, конечно, поначалу с любимой, но зверская страсть понемногу улеглась.

"Маяк гораздо спокойнее. Потому что на него никто не действует, он живет спокойно. А дрессированные животные немножко с раскачанной нервной системой. Мамкина такая специфика - не очень хорошая, совершенно верно", - говорит директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев.

Тем не менее, папу к дочкам не подпускают - у тигров-самцов нет навыков воспитывать потомство, могут навредить, причем серьёзно. А мама Фифа при всём своём склочном характере души в дочках не чает. Хотя прекрасно понимает: её точной копией являются не все.

"И девочки-то, сразу видно, что тоже отличаются по характеру. Одна строптивая, вся будет в маму. И вот эта милашка, которая совершенно спокойно, так же, как папа, сидит, наблюдает за всем происходящим вокруг. И всё кажется в жизни - хо-ро-шо!" – говорит Сергей Писарев.

Всё происходящее сейчас в Барнаульском зоопарке могло бы быть просто поводом умильно улыбнуться, если бы не трагическая судьба популяции бенгальских тигров на планете. Их осталось меньше двух с половиной тысяч. Притом, что они являются национальными животными в Индии, Китае и Бангладеш, их число постоянно сокращается. Так что появление на свет барнаульских красавиц - отличный вклад России в международную программу по сохранению бенгальских тигров.

Имена голубоглазым блондинкам пока не дают, ждут, когда обретут свой постоянный дом в одном из российских зоопарков. Там и определятся. Уши и лапы они уже навострили.

Ольга Стрельцова, Филипп Швырев, "ТВ Центр".

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