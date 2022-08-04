Поселок в Брянской области обстреляли со стороны Украины

Есть пострадавшие

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередном обстреле со стороны Украины. Целью на этот раз стал поселок Климово.

"В настоящий момент на место выехали все оперативные службы, информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - написал глава региона в Telegram.

По предварительным данным, в результате обстрела пострадал мужчина, ему помощь оказали амбулаторно. Также ранена женщина, она находится в хирургическом отделении местной больницы.

Желтый уровень террористической опасности действует в Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму. Приграничные российские территории регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны. 30 июля ВСУ обстреляли брянское село Ломаковка, повредив электроподстанцию и несколько домов.

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