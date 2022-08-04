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Поселок в Брянской области обстреляли со стороны Украины

19:47
  • четверг
  • 04 августа 2022

Есть пострадавшие

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередном обстреле со стороны Украины. Целью на этот раз стал поселок Климово.

Украинские войска обстреляли село в Брянской области
ВСУ обстреляли село в Брянской области

"В настоящий момент на место выехали все оперативные службы, информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - написал глава региона в Telegram.

По предварительным данным, в результате обстрела пострадал мужчина, ему помощь оказали амбулаторно. Также ранена женщина, она находится в хирургическом отделении местной больницы.

Желтый уровень террористической опасности действует в Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму. Приграничные российские территории регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны. 30 июля ВСУ обстреляли брянское село Ломаковка, повредив электроподстанцию и несколько домов.

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