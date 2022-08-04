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"Антиутопия": YouTube удалил канал блогера Дмитрия Пучкова

20:28
  • четверг
  • 04 августа 2022

Он, якобы, нарушил правила сообщества

Канал российского блогера Дмитрия Пучкова на американском видеохостинге YouTube удален. Ресурс сообщает, что владелец "нарушил правила сообщества"

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Дмитрий Пучков, известный также под псевдонимом Гоблин - обладатель серебряной и золотой кнопок YouTube, на него подписано около 3 миллионов пользователей. В своих выпусках он освещал темы истории и политики – в том числе спецоперацию по защите Донбасса. Представлял Пучков также обзоры фильмов, интервью и новостные выпуски.

Блокировку канала блогера прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала это "фильмом-антиутопией".

"Фильм-антиутопия. Компьютер  очень вежливо здоровается и сообщает человеку, что тот может попрощаться с результатом своего творчества, так как компьютерное сообщество  полагает свои правила нарушенными", - написала Захарова в Telegram.

Это далеко не первый подобный случай. 9 июня YouTube удалил резервный канал пранкеров из России Вована и Лексуса – без объяснения причин. Ранее видеохостинг блокировал каналы ведущих российских СМИ.

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