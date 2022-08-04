"Антиутопия": YouTube удалил канал блогера Дмитрия Пучкова

Он, якобы, нарушил правила сообщества

Канал российского блогера Дмитрия Пучкова на американском видеохостинге YouTube удален. Ресурс сообщает, что владелец "нарушил правила сообщества"

Дмитрий Пучков, известный также под псевдонимом Гоблин - обладатель серебряной и золотой кнопок YouTube, на него подписано около 3 миллионов пользователей. В своих выпусках он освещал темы истории и политики – в том числе спецоперацию по защите Донбасса. Представлял Пучков также обзоры фильмов, интервью и новостные выпуски.

Блокировку канала блогера прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала это "фильмом-антиутопией".

"Фильм-антиутопия. Компьютер очень вежливо здоровается и сообщает человеку, что тот может попрощаться с результатом своего творчества, так как компьютерное сообщество полагает свои правила нарушенными", - написала Захарова в Telegram.

Это далеко не первый подобный случай. 9 июня YouTube удалил резервный канал пранкеров из России Вована и Лексуса – без объяснения причин. Ранее видеохостинг блокировал каналы ведущих российских СМИ.

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