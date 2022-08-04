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Лавров разъяснил коллегам по АСЕАН причины спецоперации на Украине

20:51
  • четверг
  • 04 августа 2022

Также указаны истоки продовольственного кризиса

Причины, которые привели к началу специальной военной операции России по защите населения Донбасса, подробно разъяснила российская сторона на совещании министров иностранных дел в формате Россия – АСЕАН. Также указано на истоки продовольственного и энергетического кризиса.

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"Обращено внимание на международный контекст украинского кризиса - невыполнение НАТО обещания о нерасширении на Восток, целенаправленные усилия США и их европейских сателлитов по превращению Украины в антироссийский плацдарм", - говорится в заявлении МИД России по итогам саммита в Пномпене.

Российская сторона указала на истоки возникновения продовольственного и энергетического кризисов в мире. Это, в частности, недальновидная политика, проволдимая в последние годы западными странами и незаконные санкции в отношении России.

В заявлении подчеркивается, что российско-асеановское стратегическое партнерство не подвержено геополитической конъюнктуре. Оно базируется на общности позиций по ключевым глобальным и региональным проблемам, а также взаимной заинтересованности в углублении политического диалога, торгово-экономических, культурных и гуманитарных связей.

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