Ситуацию усугубит экономический кризис

Агрессивная политика НАТО в отношении России спровоцировала напряженную ситуацию в Европе. Об этом заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского президента напомнил, что НАТО постоянно волнами приближало свою инфраструктуру к границам нашей страны. Это создало дополнительные опасности и потребовало от России принятия мер.

С начала специальной военной операции киевский режим всеми способами пытался убедить международную общественность в том, что Россия целенаправленно бьёт по гражданскому населению Украины и разрушает мирные кварталы. И вот внезапная зрада, от кого не ждали. Критике ВСУ неожиданно подвергла Аmnesty International - организация, которая всегда славилась своими нелестными пассажами в адрес России. Оказывается, украинские военные специально прячут свою технику и создают свои базы с казармами в жилых кварталах:

"У нас есть данные свидетелей российских ударов в Донбассе, а также Харьковской и Николаевской областях. Люди рассказали нашей организации, что украинские военные во время ударов дислоцировались рядом с жилыми домами, тем самым подвергая районы ответному огню со стороны российских сил. Исследователи Amnesty International сами были свидетелями подобного поведения. Международное гуманитарное право требует, чтобы все стороны этого конфликта избегали выставления военных объектов в густонаселённых районах".

Подобного удара от, по сути, своих же кураторов в Киеве явно не ожидали. В попытках остановить раскручиваемый маятник недоверия Украиной коллективный Запад продолжает пытаться всё активнее тыкать пальцем в сторону России. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в своём новом обращении, к примеру, избрал тактику запугивания.

"Европа находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны, и НАТО стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в большую войну", - сказал он.

Вот только обвиняя Россию в эскалации на европейском континенте, коллективный Запад предсказуемо забывает, как сам вёл против нашей страны агрессивную политику и десятилетиями постепенно приближал к границам свою военную инфраструктуру.

"Это создало дополнительные опасности для нас. И это потребовало от России принятия мер", - сказал Песков.

Дестабилизировали мировой порядок и последствия антироссийских санкций, которые почему-то бумерангом ударили по тем, кто их накладывал, а не по Москве. Неудобный вопрос: а почему же Запад при этом продолжает всячески оберегать Украину, зачастую не заботясь о своём населении, всё чаще звучит с экранов телевизоров. Всё больше западных СМИ ставят под сомнение слепленный на коленке героический образ Зеленского, акцентируя внимание на том, что на самом деле многое о нём, наоборот, замалчивается.

"Зеленский обещал прекратить кровопролитную гражданскую войну, но вместо этого продолжал заигрывания с нацистскими организациями. А всего-то нужно было принять Минские соглашения. Но господин Зеленский выступил против этого и до кучи запретил русский язык, целую дюжину оппозиционных партий и закрыл все негосударственные СМИ. А теперь он развлекает политиков по всему миру, а его жена занята переговорами в Белом доме и позированием для "Вог". Что-то не очень вяжется с образом мученика-героя - разве нет?" – говорит журналист Sky News Australia Кори Бернарди.

Американский журнал Newsweek уверен, что самый главный эффект от антироссийских санкций мир увидит в ближайшем будущем. В Европе сейчас зреет экономический кризис. По прогнозам экспертов, именно он рискует спровоцировать ссору между Соединёнными Штаты и Брюсселем и, таким образом, поставит в их союзничестве точку.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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