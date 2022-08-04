Бои за Соледар переходят в решающую фазу: кадры "ТВ Центра"

ВСУ используют дальнобойные натовские гаубицы

Украинские боевики сегодня нанесли серию массированных ударов по самому центру Донецка – району, где располагаются исключительно жилые дома и социальные объекты. Ожесточенные атаки продолжались несколько часов. В результате как минимум 6 человек погибли, среди них один ребенок. Из-за обстрела радикалов пришлось на время отложить церемонию прощания с погибшей накануне командиром артиллерийского дивизиона Ольгой Качурой - легендарной Корсой. Посмертно указом Владимира Путина она удостоена звания Герой России.

Это самый центр Донецка. На Бульваре Пушкина всегда многолюдно. И именно его украинские боевики выбрали целью обстрела. По прогулочной зоне было выпущено несколько снарядов. По последним данным, сегодня погибли восемь человек. Среди них ребенок. Девочка 12 лет.

Националисты особенно жестоко обстреляли мирный город. Один из снарядов повредил фасад гостиницы "Донбасс-Палас". Одна женщина погибла здесь. На видео с камер наблюдения видно, что она просто шла по тротуару и разговаривала по телефону. Взрыв прогремел прямо рядом с ней. Среди раненых - журналист телеканала RT. В этот момент совсем рядом - в оперном театре Донецка - проходило прощание с Ольгой Качурой, известной всем по позывному Корса - командиром реактивного артиллерийского дивизиона.

Военных объектов в центре Донецка нет, очевидная цель подобных обстрелов со стороны ВСУ - убить как можно больше простых людей. Которых в Киеве за равных себе не считают. Ольга Качура защищала Донбасс с 2014 года. Погибла в районе Горловки. Корсе посмертно присвоены звания героя России и героя Донецкой народной республики. А дело полковника Ольги Качуры доведут до конца защитники Донбасса.

Это кадры боевой работы артиллерии 6-го казачего полка Народной милиции Луганской народной республики. Сейчас они освобождают территорию ДНР.

Это замаскированные позиции артиллерии. Работает САУ 2С1 "Гвоздика". Калибром 122 миллиметра. Артиллеристы наносят удары в направлении Соледара. До цели меньше десяти километров. Бои за город переходят в решающую фазу. Подразделения союзных сил уже штурмуют промзону при активной поддержке артиллерии.

Сразу идет смена боевых позиций. Потому что находимся достаточно близко к линии соприкосновения. ВСУ отвечают. Несколько выстрелов. И сразу уходим на другой огневой рубеж. Противник с трудом выдерживает давление наших сил. Только с одной гаубицы в день выстреливают до 70 снарядов.

Солдаты ВСУ на этом направлении используют дальнобойные натовские гаубицы. Периодически между противником и нашими бойцами происходят артиллерийские дуэли. Здесь это сравнивают с шахматной партией - наши ведут с разгромным счетом.

Ежедневно на позиции ВСУ отправляют агитационные снаряды. Они разрываются в воздухе и разбрасывают сотни листовок с призывом сдаться. По данным Минобороны, боевики сегодня оставили часть своих позиций в районах Соледара. Артёмовска и Авдеевки. На западных окраинах Донецка националисты строили эшелонированную оборону 8 лет. Но и там они отступают. Высокоточными ракетами в районе Харькова уничтожено 130 военнослужащих 92-й механизированной бригады ВСУ. Поражено два пункта управления в Константиновке и формирование боевиков в Запорожской области. В результате контрбатарейной борьбы разбиты несколько взводов украинской артиллерии.

На уже освобожденных территориях налаживается мирная жизнь. Активно помогают волонтеры. В Северодонецк доставлен очередной гуманитарный груз. Это продукты и предметы первой необходимости.

Петр Вершинин. Николай Карбанов. Константин Кузнецов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"