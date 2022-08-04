ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байдена оставили на карантине из-за положительного теста

21:14
  • четверг
  • 04 августа 2022

Президент США никак не оправится от коронавируса

Тест на коронавирус у президента США снова оказался положительным. При этом, как утверждает лечащий врач, Джо Байден чувствует себя хорошо.

Байден выздоровел от COVID-19
Врач рассказал о состоянии заразившегося COVID-19 Байдена

"Президент сегодня чувствует себя очень хорошо. У него все еще наблюдается периодический кашель, но ситуация с ним улучшается... Сданный утром антиген-тест снова показал положительный результат", - сказано в заявлении личного медика главы государства Кевина О'Коннора.

30 июля Байден был вынужден вернуться на карантин после того, как тест на коронавирус снова показал положительный результат после нескольких отрицательных. Тем не менее, врач считает, что причин для возобновления лечения нет, специалисты продолжат внимательно наблюдать за состоянием здоровья президента. Байден останется на карантине до тех пор, пока тест на коронавирус не будет отрицательным, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.