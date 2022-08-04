Байдена оставили на карантине из-за положительного теста

Президент США никак не оправится от коронавируса

Тест на коронавирус у президента США снова оказался положительным. При этом, как утверждает лечащий врач, Джо Байден чувствует себя хорошо.

"Президент сегодня чувствует себя очень хорошо. У него все еще наблюдается периодический кашель, но ситуация с ним улучшается... Сданный утром антиген-тест снова показал положительный результат", - сказано в заявлении личного медика главы государства Кевина О'Коннора.

30 июля Байден был вынужден вернуться на карантин после того, как тест на коронавирус снова показал положительный результат после нескольких отрицательных. Тем не менее, врач считает, что причин для возобновления лечения нет, специалисты продолжат внимательно наблюдать за состоянием здоровья президента. Байден останется на карантине до тех пор, пока тест на коронавирус не будет отрицательным, передает ТАСС.

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