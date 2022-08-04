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Боевики ВСУ устроили позиции РСЗО в жилых домах Северска и Соледара

21:53
  • четверг
  • 04 августа 2022

Националисты рассчитывают вызвать ответный огонь ВС России

Украинские подразделения территориальной обороны оборудовали склад боеприпасов в детской музыкальной школе Варваровки Николаевской области.  Подходы к зданию заминированы, но населению об этом умышленно не сообщают. Также продолжается практика устройства огневых позиций в жилых домах, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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"В Северске (ул. Ямская) и в Соледаре (ул. Свободы) Донецкой Народной Республики украинские националисты в частных домовладениях оборудовали огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливают подразделения российских Вооруженных Сил с целью вызова ответного огня", - сообщил генерал.

Также, по данным Минобороны, формирования ВСУ оборудовали снайперские точки в учебных корпусах и общежитии техникума в Славянске Донецкой Народной Республики. Жителей близлежащих домов боевики согнали в помещения учреждения, удерживая их там в качестве живого щита, передает ТВЦ.

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