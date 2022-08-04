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Власти США объявили чрезвычайную ситуацию из-за оспы обезьян

22:03
  • четверг
  • 04 августа 2022

В стране зарегистрировано более 6 тысяч случаев заболевания

Чрезвычайная ситуация объявлена в США из-за оспы обезьян. Как сообщил министр здравоохранения Хавьер Бесерра, в стране зарегистрировано 6,6 тысячи случаев заражения опасным вирусом.

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"Я объявлю чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи с оспой обезьян. Мы готовы вывести меры реагирования на вирус на следующий уровень и призываем каждого американца воспринимать оспу обезьян серьезно", - заявил министр на брифинге.

Оспа обезьян - вирусная инфекция, которая теперь передается и от человека человеку. Большинство заразившихся выздоравливают в течение нескольких недель. Первые симптомы -  лихорадка, головная и мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение, передает РИА Новости. В некоторых случаях возможны серьезные осложнения и даже летальный исход.

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