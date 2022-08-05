Киев продолжает клянчить денег

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что Евросоюз делает заложниками своей бюрократии украинских пенсионеров и учителей.

"Восемь миллиардов евро для Украины пока заторможены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства - это или преступление, или ошибка. И сложно сказать, что из этого хуже", - добавил Зеленский.

Он при этом уточнил, что не будет называть конкретную страну, задерживающую выплаты.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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