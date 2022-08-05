Болгария опасается платить за газ в рублях

Но не может обходиться без российского сырья

Как говорится в материале портала Dir.bg, Болгария не сможет обходиться без российского газа, однако боится оплачивать сырье в рублях.

Автор публикации уточняет, что схема, которую использует Москва для получения оплаты, довольно сложна.

"Если что-то в этом каскаде операций пойдет не так, "Газпром экспорт" запретят поставки газа, то есть экспорт будет запрещен", - указано в статье.

Российский Центробанк же заверил, что возможные нарушения платежей не должны привести к запрету на экспорт.

С 1 апреля Москва перешла на расчеты за газ в рублях с недружественными странами. Покупатель должен открыть в "Газпромбанке" валютный и рублевый счета: валюта за газ поступает на первый, затем банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет. Эту сумму получает "Газпром".

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