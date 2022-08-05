ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Болгария опасается платить за газ в рублях

07:28
  • пятница
  • 05 августа 2022

Но не может обходиться без российского сырья

Как говорится в материале портала Dir.bg, Болгария не сможет обходиться без российского газа, однако боится оплачивать сырье в рублях.

Россия дополнительно получит 359,5 млрд рублей нефтегазовых доходов
"Агрессор агрессором, а деньги принимают": Песков о транзите газа

Автор публикации уточняет, что схема, которую использует Москва для получения оплаты, довольно сложна.

"Если что-то в этом каскаде операций пойдет не так, "Газпром экспорт" запретят поставки газа, то есть экспорт будет запрещен", - указано в статье.

Российский Центробанк же заверил, что возможные нарушения платежей не должны привести к запрету на экспорт.

С 1 апреля Москва перешла на расчеты за газ в рублях с недружественными странами. Покупатель должен открыть в "Газпромбанке" валютный и рублевый счета: валюта за газ поступает на первый, затем банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет. Эту сумму получает "Газпром".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Газопровод
Газопровод
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.