Посольство: Вашингтоном развернута настоящая "охота" на россиян

Граждане России в США подвергаются предвзятому отношению со стороны следственных органов и судов

Посольство России в США заявило, что на сегодняшний день в американских тюрьмах и следственных изоляторах находятся около 100 российских граждан. При этом большинство из них отбывает наказание за совершение ненасильственных преступлений.

"Более того, Вашингтоном развернута настоящая "охота" на россиян при их выезде за границу. С 2008 года зафиксировано более 50 таких случаев", - добавили в диппредставительстве.

Там также уточнили, что россияне в США нередко подвергаются предвзятому отношению со стороны следственных органов и судов.

"Во многих случаях наших соотечественников склоняют к признанию вины и сделке со следствием, несмотря на надуманность обвинений, а в случае отказа приговаривают к значительным тюремным срокам", - указано в сообщении в Telegram.

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