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Посольство: Вашингтоном развернута настоящая "охота" на россиян

07:44
  • пятница
  • 05 августа 2022

Граждане России в США подвергаются предвзятому отношению со стороны следственных органов и судов

Посольство России в США заявило, что на сегодняшний день в американских тюрьмах и следственных изоляторах находятся около 100 российских граждан. При этом большинство из них отбывает наказание за совершение ненасильственных преступлений.

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"Более того, Вашингтоном развернута настоящая "охота" на россиян при их выезде за границу. С 2008 года зафиксировано более 50 таких случаев", - добавили в диппредставительстве.

Там также уточнили, что россияне в США нередко подвергаются предвзятому отношению со стороны следственных органов и судов.

"Во многих случаях наших соотечественников склоняют к признанию вины и сделке со следствием, несмотря на надуманность обвинений, а в случае отказа приговаривают к значительным тюремным срокам", - указано в сообщении в Telegram.

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