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В Канаде поспорили с Киевом по поводу транзита газа

07:46
  • пятница
  • 05 августа 2022

Ранее Оттава вернула в Германию турбину для "Северного потока"

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил в ходе выступления перед парламентом, что транзит газа в Европу через Украину не может быть альтернативой "Северному потоку", пишет Bloomberg.

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Так Уилкинсон отреагировал на заявления Киева о том, что Канаде не следовало возвращать Газпрому турбину для "СП". Украинские власти считают, что есть альтернативные варианты поставок.

Канада не стала полагаться на транзит через Украину как замену "Северному потоку" из-за недостаточной пропускной способности, объяснил министр, уточнив, что эта тема обсуждалась с техническими экспертами Международного энергетического агентства, а также с официальными лицами ЕС и Германии.

"Это неправда, что Украина не может заместить поставки газа в Германию", - ответила на это посол Украины в Канаде Юлия Ковалив. Почему это "неправда", она внятно объяснить не смогла.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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