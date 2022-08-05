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Google объяснил удаление канала Дмитрия "Гоблина" Пучкова

08:01
  • пятница
  • 05 августа 2022

За 90 дней блогеру вынесли три предупреждения

Как пишет РБК со ссылкой на предоставленную пресс-службой компании Google информацию, причиной удаления YouTube-канала российского блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом "Гоблин", стало нарушение политики в отношении разжигания ненависти.

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Уточняется, что за 90 дней Пучкову вынесли три предупреждения.

"В соответствии с нашей политикой трех предупреждений канал Дмитрия Пучкова был удален", - добавили в Google.

Согласно заявлению компании, контент "Гоблина" "отрицает, преуменьшает или тривиализирует хорошо задокументированные события насилия".

Сам Пучков в эфире радио Sputnik предположил, что причиной блокировки стала его пророссийская позиция.

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