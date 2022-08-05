СМИ узнали о расколе между Зеленским и мэрами крупных городов

Разногласия между центральными и региональными властями нарастают

На Украине нарастают разногласия между представителями официального Киева и отдельных крупных городов, например, Днепра. Как пишет The Washington Post, градоначальники полагают, что президент Украины Владимир Зеленский и его администрации отодвигают регионы на второй план.

По мнению мэров, это происходит, чтобы сохранить контроль над миллиардами долларов международной помощи и ослабить возможных политических противников.

При этом растет обеспокоенность тем, что Киев готов отказаться от обещаний и планов по децентрализации власти. Региональные политики недовольны и созданием военных администраций, полномочия которых существенно превосходят права и возможности официальных украинских органов власти.

Владимир Зеленский тем временем собрался посетить Африку. Президент Украины заявил, что сделает это после завершения российской спецоперации, поскольку "мы хотим расширять наши связи, для нас это очень-очень важно".

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