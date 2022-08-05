Лавров оценил шансы США распространить свое доминирование

Эти попытки бесперспективны, заявил министр

Попытки США распространять свое доминирование на все большее количество точек земного шара отражают политику вседозволенности, но результатов они не принесут. Такое мнение высказал в пятницу, 5 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД России напомнил про "вседозволенность, которую демонстрируют американские коллеги и с каждым разом стараются утвердить свое доминирование" в мире.

Эта политика предполагает, что "можно закрыть глаза на одну ситуацию, один кризис, созданный США, и ожидать, что все будет более-менее неплохо", однако все осознают бесперспективность такого подхода, подчеркнул Лавров.

Российский министр сравнил визит на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси с попытками США "сделать из Украины угрозу для Российской Федерации". В Вашингтоне, по словам Лаврова, "проигнорировали все свои собственные принципы, которые провозглашали публично и в приверженности к которым они убеждали всех, в том числе обманывая самих себя", сообщает "Интерфакс".

Ранее Сергей Лавров заявил, что многим странам мира сегодня приходится выбирать — присоединиться к Западу или нет. Большинство стран в мире будут отстаивать свою независимость, несмотря на угрозу "наказания" за отказ примкнуть к западной политике, отметил российский министр.

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