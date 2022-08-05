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Лавров оценил шансы США распространить свое доминирование

08:40
  • пятница
  • 05 августа 2022

Эти попытки бесперспективны, заявил министр

Попытки США распространять свое доминирование на все большее количество точек земного шара отражают политику вседозволенности, но результатов они не принесут. Такое мнение высказал в пятницу, 5 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Глава МИД России напомнил про "вседозволенность, которую демонстрируют американские коллеги и с каждым разом стараются утвердить свое доминирование" в мире.

Эта политика предполагает, что "можно закрыть глаза на одну ситуацию, один кризис, созданный США, и ожидать, что все будет более-менее неплохо", однако все осознают бесперспективность такого подхода, подчеркнул Лавров.

Российский министр сравнил визит на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси с попытками США "сделать из Украины угрозу для Российской Федерации". В Вашингтоне, по словам Лаврова, "проигнорировали все свои собственные принципы, которые провозглашали публично и в приверженности к которым они убеждали всех, в том числе обманывая самих себя", сообщает "Интерфакс".

Ранее Сергей Лавров заявил, что многим странам мира сегодня приходится выбирать — присоединиться к Западу или нет. Большинство стран в мире будут отстаивать свою независимость, несмотря на угрозу "наказания" за отказ примкнуть к западной политике, отметил российский министр.

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