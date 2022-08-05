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Роспотребнадзор назвал особенности омикрона у россиян

08:57
  • пятница
  • 05 августа 2022

Тяжелых осложнений у большинства пациентов не наблюдается

Течение коронавирусной инфекции с учетом особенностей штамма "омикрон" напоминает сезонные ОРВИ, тяжелых осложнений у большинства пациентов нет. Об этом в пятницу, 5 августа, рассказала заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.
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По словам эксперта, для нынешнего омикрона характерны симптомы, которые ранее наблюдались при других острых респираторных инфекциях: повышение температуры тела, поражение верхних дыхательных путей в виде кашля и насморка, проявления интоксикации в виде слабости, вялости, мышечной боли.

Длительность острого периода, как правило, не превышает недели, отметила Плоскирева.

Несмотря на отсутствие тяжелых осложнений, наблюдение врачом при COVID-19 всё равно является обязательным, а для уточнения диагноза, необходимо проводить лабораторное обследование, цитирует специалиста "Интерфакс".

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что заболеваемость коронавирусом в России будет повышаться до конца августа. Как добавил специалист, госпитализация при штамме "омикрон" относительно небольшая, поэтому перегрузки системы здравоохранения не ожидается.

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