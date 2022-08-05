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Минтруд попросили ввести новую льготу для работающих пенсионеров с детьми

09:37
  • пятница
  • 05 августа 2022

Этих граждан предлагают освободить от уплаты НДФЛ

Российских работающих пенсионеров, у которых на иждивении есть малолетние дети, нужно освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с зарплаты. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
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В письме министру труда и социальной защиты России Антону Котякову Орлов указал, что нередко роль родителей, которые нуждаются в государственной поддержке, выполняют работающие пенсионеры, на чьем иждивении находятся дети. У кого-то из них появился ребенок незадолго до выхода на пенсию, кто-то стал опекуном малолетнего в результате форс-мажорных обстоятельств, например, гибели родителей ребенка.

Для создания условий, необходимых для воспитания детей, работающие пенсионеры вынуждены продолжить или возобновить трудовую деятельность. При этом такие граждане, как и остальные россияне, обязаны уплачивать с зарплаты НДФЛ.

Чтобы поддержать этих граждан, Орлов предложил внесения изменения в налоговое законодательство и освободить россиян, достигших пенсионного возраста, но продолжающих вести трудовую деятельность, от уплаты НДФЛ с зарплаты, если на иждивении у них есть дети в возрасте до 14 лет, сообщает RT.

Депутаты от фракции ЛДПР ранее выступили с законодательной инициативой, предусматривающей предоставление налогового вычета работающим пенсионерам. Поправки в Налоговый кодекс, разработанные парламентариями, предполагают наделение этой категории граждан правом на социальный налоговый возврат в размере половины от уплаченного НДФЛ.

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