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СМИ: Северная Македония тайно передала Украине четыре Су-25

09:16
  • пятница
  • 05 августа 2022

Самолеты с 2004 года находились на консервации

Власти Северной Македонии отправили на Украину четыре самолета Су-25, утверждают местные средства массовой информации.
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По данным журналистов, речь идет о самолетах, которые с 2004 года стояли на консервации. Их ремонт осуществляли украинские военные инженеры, что свидетельствует о том, что это делается для их доставки на Украину.

В министерстве обороны Северной Македонии заявили, что подробности всех решений, их содержание и обоснование будут со временем рассекречены и обнародованы.

Комментариев по существу относительно передачи Украине боевых самолетов в Северной Македонии не дали, однако заверили, что "принятые до сих пор решения не снижали боеготовность нашей армии", сообщает ТАСС.

Начальник штаба ВВС США Чарльз Браун ранее не исключил, что Запад может в перспективе поставить Украине истребители своего производства. При этом военнослужащий отметил, что имеется выбор между военными самолетами различных производителей.

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