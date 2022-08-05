В Китае заявили, что ядерный арсенал США угрожает миру

КНР не намерена участвовать в гонке вооружений

Директор отдела департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Дин Тунбин заявил на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, что ядерный арсенал США угрожает международному миру.

"Являясь ядерной сверхдержавой, США располагают огромным ядерным арсеналом, который по-прежнему угрожает региональному и международному миру и безопасности", - сказал он (цитата по ТАСС).

Как добавил дипломат, Пекин всегда поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне, необходимом для защиты национальной безопасности.

"Китай никогда не участвовал и не будет участвовать в гонке вооружений", - подчеркнул спикер. По его словам, установление механизма контроля над вооружениями между КНР и США невозможно без учета всего комплекса их отношений.

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