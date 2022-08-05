Из портов в Одесской области вышли три сухогруза с украинской кукурузой

В Стамбуле их досмотрят делегации Координационного центра

Из портов в Одесской области вышли сухогрузы Polarnet, Rojen и Navistar с кукурузой, передает канал TRT Haber со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Суда направились в Стамбул. Совместный координационный центр разрешил этим сухогрузам выйти в море в пятницу.

Уточняется, что Polarnet доставит из Черноморска в турецкий Карасу 12000 тонн кукурузы, Rojen - 13041 тонну из Черноморска в британский порт Teesport, а Navistar перевезет 33000 тонны кукурузы в Рингаскидди (Ирландия).

В Стамбуле все суда досмотрят делегации Координационного центра.

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