Минобороны рассказало о героизме российских военных и бойцов народных республик

Они проявляют мужество и отвагу

Гвардии майор Елнур Алиев со своей группой обнаружил на подступах к населенному пункту танковую роту противника и более полусотни вражеских пехотинцев. Он принял решение атаковать неприятеля. В ходе боя попытка радикалов окружить наше подразделение провалилась. Уничтожены 4 танка и три десятка боевиков, остальные бежали.

Сержант Вячеслав Калашников в мирной жизни был шахтером. А сейчас он командует отделением стрелковой роты 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР. За время спецоперации Вячеслав приобрел боевой опыт, его подразделение участвовало в освобождении от врага нескольких населенных пунктов Луганской республики.

В рядах народной милиции ЛНР служит и прапорщик Даниил Петров. В феврале вместе с ним в добровольцы записались еще несколько студентов его учебного заведения. Одним из главных для Даниила стал бой за Углегорскую ТЭС, во время которого удалось выбить противника с важного объекта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"