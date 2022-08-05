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Минобороны рассказало о героизме российских военных и бойцов народных республик

08:52
  • пятница
  • 05 августа 2022

Они проявляют мужество и отвагу

Гвардии майор Елнур Алиев со своей группой обнаружил на подступах к населенному пункту танковую роту противника и более полусотни вражеских пехотинцев. Он принял решение атаковать неприятеля. В ходе боя попытка радикалов окружить наше подразделение провалилась. Уничтожены 4 танка и три десятка боевиков, остальные бежали.

Сержант Вячеслав Калашников в мирной жизни был шахтером. А сейчас он командует отделением стрелковой роты 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР. За время спецоперации Вячеслав приобрел боевой опыт, его подразделение  участвовало в освобождении от врага нескольких населенных пунктов Луганской республики.

В рядах народной милиции ЛНР служит и прапорщик Даниил Петров. В феврале вместе с ним в добровольцы записались еще несколько студентов его учебного заведения. Одним из главных для Даниила стал бой за Углегорскую ТЭС, во время которого удалось выбить противника с важного объекта.

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