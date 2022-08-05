Минобороны показало кадры работы установок "Акация" в ходе СВО

Их используют для уничтожения живой силы и техники противника

Укрепрайоны, колонны военной техники и стартовые площадки беспилотников ВСУ успешно поразили расчеты артиллерийских установок 2С3. Кадры работы "Акаций" публикует наше Минобороны.

Самоходные гаубицы используют для уничтожения живой силы и батарей противника, ракетных установок, бронетехники, а также пунктов управления. Заняв огневую позицию, артиллеристы Центрального военного округа нанесли сокрушительный удар по националистам. Затем смена дислокации и новая атака.

"Батарея работала по живой силе, огневым средствам противника. Также были выявлены места взлета операторов БПЛА, работали и по ним, по буксируемой батарее противника. Работа наша эффективна на столько, что по радиоперехвату за последние 2-3 дня противник понёс потери в живой силе более 200 человек", - говорит Станислав, командир самоходного артиллерийского полка ЦВО.

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