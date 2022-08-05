Извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии сняли на видео

Кадры впечатляют

В Исландии проснулся вулкан Фаградальсфьядль и уже привлек к себе пристальное внимание. Туристы и местные жители активно делятся в социальных сетях фото- и видео. Кадры впечатляют - раскаленная вулканическая масса поднимается из недр земли, местами образуя огненные фонтаны.

По данным ученых, сейчас протяженность разлома - больше сотни метров. Лава движется по склонам со скоростью 20 метров в секунду.

Одной из причин пробуждения огненной горы могло стать землетрясение магнитудой более четырех. До этого Фаградальсфьядль извергался в сентябре прошлого года.



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