Лавров: Россия готова обсуждать с США обмен заключенными

Обсуждение должно проходить по специально созданному каналу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил перспективы обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном.

"Мы готовы эту тему обсуждать, но в рамках того канала, который был согласован [президентом России Владимиром] Путиным и [президентом США Джо] Байденом", - цитирует главу внешнеполитического ведомства ТАСС.

4 августа российский суд приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам лишения свободы и штрафу в 1 миллион рублей за контрабанду и хранение наркотиков.

До этого Байден одобрил план обменять Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на содержащегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута, которого в Штатах обвинили в контрабанде оружия.

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