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На посольство Азербайджана в Лондоне напали

09:18
  • пятница
  • 05 августа 2022

Религиозные радикалы "совершили акт вандализма"

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило о нападении на посольство страны в Лондоне.

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"Войдя в здание посольства, члены радикальной религиозный группы, совершив акт вандализма, подняли религиозные флаги и стали выкрикивать на балконе здания радикальные религиозные лозунги. После вмешательства местной полиции члены группы были выведены из здания и задержаны", - приводит "Интерфакс" сообщение азербайджанского МИД.

Пострадавших в результате инцидента нет. Местные правоохранительные органы ведут расследование.

В МИД добавили, что до властей Великобритании довели предупреждение в связи с безопасностью дипломатов и дипломатических помещений.

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