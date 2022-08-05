Собянин представил проекты благоустройства районов Перово и Вешняки

Предстоит многое сделать

Сергей Собянин на своем персональном сайте представил проекты благоустройства районов Перово и Вешняки. По его словам, за последние годы были благоустроены многие знаковые территории этих районов.

"В этом году в Перово и Вешняках реализуем два крупнейших проекта создания качественной городской среды: реконструкцию стадиона "Авангард" и реабилитацию лесопарка "Кусково". Главный спортивный центр Перово - "Авангард" - не знал капитального ремонта с момента постройки в 1954 года. В ходе реконструкции на стадионе бережно восстановили историческую колоннаду на входе со стороны шоссе Энтузиастов и мозаичные панно", - написал мэр.

На футбольном поле планируется уложить искусственный газон и сделать систему подогрева. Это позволит играть и тренироваться практически круглый год. Кроме того, будет обустроено порядка 10 открытых спортивных и детских площадок. Зимой здесь будут заливать каток с павильоном проката инвентаря и кафе.

Собянин напомнил, что несколько лет назад была приведена в порядок усадьба "Кусково".

"По архивным материалам восстановили цветники, дорожки, газоны, аллею игр севернее Голландского домика. Создали систему водоотвода. Выполнили реставрацию уникального павильона "Грот" и других памятников архитектуры. В этом году проводим реабилитацию лесопарка Кусково, который находится в довольно запущенном состоянии", - рассказал мэр.

Кроме того, появятся беговые и веломаршруты, десятки спортивных площадок, беседки для пикника, детские площадки.

Также в Вешняках приведут в порядок сквер по ул. Юности, который вместе с лесопарком Кусково и парком "Радуга" образует единую рекреационную зону.

"Еще один большой проект этого сезона - благоустройство жилого квартала в границах ул. Косинская, Вешняковская и Молдагуловой, включающего территории двух школ и трех детских садов", - написал мэр.

По его словам, в Перово находится множество полузаброшенных и депрессивных промышленных зон, которые при грамотном использовании могли бы стать точками создания новых рабочих мест.

"В 2020 году мы начали городской проект комплексного развития неэффективно используемых территорий "Индустриальные кварталы". Первым примером такого подхода в этом районе обещает стать реорганизация бывшей промзоны "Прожектор" неподалеку от станций метро "Шоссе Энтузиастов" и "Перово". Сейчас эта территория площадью 38 га занята, в основном, автосервисами и складами. В ходе развития индустриального квартала планируется построить более 520 тыс. кв. м недвижимости, включая жилье, объекты социальной инфраструктуры и офисные помещения, которые дадут работу более 4 тыс. человек", - сообщил Собянин.

Мэр также написал, что Вешняки - сравнительно молодой район, а вот Перово активно застраивалось в середине 50-х - начале 60-х годов и потому стало одим из центров московской реновации.

"В рамках программы планируется расселить 196 жилых домов, в которых проживает более 42 тыс. человек - каждый третий житель Перово. В настоящее время ведется либо завершено переселение жителей девяти домов в четыре новостройки. Строится еще восемь новых домов", - написал он.

Собянин подчеркнул, что Перово и Вешняки неплохо обеспечены дорогами и станциями метро, но "избыточная нагрузка делает поездки тяжелыми и некомфортными и для пассажиров общественного транспорта, и для тех, кто предпочитает личное авто". Помочь в решении этой проблемы должно завершение строительства Большой кольцевой линии и Московского скоростного диаметра, а также запуск МЦД-3 и МЦД-4.

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