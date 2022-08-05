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Похолодание и грозовые дожди придут в Москву

09:59
  • пятница
  • 05 августа 2022

Погоду изменит атмосферный фронт

Холодный атмосферный фронт придет в Москву в воскресенье, 7 августа, благодаря этому в начале следующей недели температура понизится до 22-24 градусов. Об этом в пятницу, 5 августа, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
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Синоптик отметил, что с воскресенья температура начнет понижаться. Уже в понедельник и вторник столбики термометров покажут лишь 23 градуса. Вся первая половина следующей рабочей недели — в пределах 22-24 градусов.

При этом прогнозируются кратковременные грозовые дожди, предупредил Синенков.

Во второй половине недели температура в столице вновь начнет постепенно повышаться, максимальные значения составят 25-27 градусов, цитирует синоптика ТАСС.

В первые выходные августа в столичном регионе ожидается жара. В пятницу и субботу погода будет очень жаркой и без осадков. Минимальная температура под утро — от 13 до 18 градусов, в Москве — до 18 градусов. Днем воздух раскалится в столице до 30-32 градусов. В воскресенье максимальная температура в городе — 26-28, по области — 25-30 градусов.

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