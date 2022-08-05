Лавров объяснил, в каком виде надо возобновить СВПД

США пытаются сделать предметом новой договоренности видоизмененный план

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что иранская ядерная сделка должна быть восстановлена в первоначальном виде.

"Наша позиция предельно четкая, она никогда не менялась: этот план должен быть возобновлен исключительно в том виде, в котором его одобрил Совет Безопасности ООН, без каких-либо довесков и изъятий", - сказал глава внешнеполитического ведомства (цитата по "Интерфаксу").

Лавров добавил, что США пытаются сделать предметом новой договоренности видоизмененный план.

"Вашингтон должен, конечно, свою позицию просто отозвать и вернуться к первоначальным договоренностям. В этом сейчас и заключается проблема", - заключил министр.

В период президентства Дональда Трампа США вышли из ядерной сделки с Ираном и восстановили масштабные санкции против этой страны. Вместе с тем в Вашингтоне выразили надежду однажды заключить с Ираном новое соглашение.

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