Лавров объяснил, в каком виде надо возобновить СВПД

США пытаются сделать предметом новой договоренности видоизмененный план
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что иранская ядерная сделка должна быть восстановлена в первоначальном виде.
"Наша позиция предельно четкая, она никогда не менялась: этот план должен быть возобновлен исключительно в том виде, в котором его одобрил Совет Безопасности ООН, без каких-либо довесков и изъятий", - сказал глава внешнеполитического ведомства (цитата по "Интерфаксу").
Лавров добавил, что США пытаются сделать предметом новой договоренности видоизмененный план.
"Вашингтон должен, конечно, свою позицию просто отозвать и вернуться к первоначальным договоренностям. В этом сейчас и заключается проблема", - заключил министр.
В период президентства Дональда Трампа США вышли из ядерной сделки с Ираном и восстановили масштабные санкции против этой страны. Вместе с тем в Вашингтоне выразили надежду однажды заключить с Ираном новое соглашение.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"