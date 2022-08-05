ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров объяснил, в каком виде надо возобновить СВПД

09:47
  • пятница
  • 05 августа 2022

США пытаются сделать предметом новой договоренности видоизмененный план

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что иранская ядерная сделка должна быть восстановлена в первоначальном виде.
Иран признал способность создать ядерное оружие

"Наша позиция предельно четкая, она никогда не менялась: этот план должен быть возобновлен исключительно в том виде, в котором его одобрил Совет Безопасности ООН, без каких-либо довесков и изъятий", - сказал глава внешнеполитического ведомства (цитата по "Интерфаксу").

Лавров добавил, что США пытаются сделать предметом новой договоренности видоизмененный план.

"Вашингтон должен, конечно, свою позицию просто отозвать и вернуться к первоначальным договоренностям. В этом сейчас и заключается проблема", - заключил министр.

В период президентства Дональда Трампа США вышли из ядерной сделки с Ираном и восстановили масштабные санкции против этой страны. Вместе с тем в Вашингтоне выразили надежду однажды заключить с Ираном новое соглашение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.