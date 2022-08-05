Лавров ответил Армении на критику миротворческой миссии в Карабахе

Конкретных предложений от Еревана не было, заявил министр

В Москве пока не видели конкретных предложений премьер-министра Армении Никола Пашиняна по российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу, 5 августа, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

Российский министр подтвердил, что любая из сторон, договоренности которых были достигнуты президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении, вправе выдвигать дополнительные инициативы. Однако пока в Москве их не видели.

"Гадать" относительно предложений, которые премьер-министр Армении хочет внести для обсуждения в контексте российской миротворческой операции в Нагорном Карабахе, Ларов отказался, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что события в Нагорном Карабахе вызывают ряд вопросов по деятельности российского миротворческого контингента. По словам политика, с учетом событий в Нагорном Карабахе с 2020 года, в том числе и в последние дни, возникает крайняя необходимость согласования деталей миротворческой операции в регионе.

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