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Лавров ответил Армении на критику миротворческой миссии в Карабахе

10:19
  • пятница
  • 05 августа 2022

Конкретных предложений от Еревана не было, заявил министр

В Москве пока не видели конкретных предложений премьер-министра Армении Никола Пашиняна по российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу, 5 августа, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.
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Российский министр подтвердил, что любая из сторон, договоренности которых были достигнуты президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении, вправе выдвигать дополнительные инициативы. Однако пока в Москве их не видели.

"Гадать" относительно предложений, которые премьер-министр Армении хочет внести для обсуждения в контексте российской миротворческой операции в Нагорном Карабахе, Ларов отказался, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что события в Нагорном Карабахе вызывают ряд вопросов по деятельности российского миротворческого контингента. По словам политика, с учетом событий в Нагорном Карабахе с 2020 года, в том числе и в последние дни, возникает крайняя необходимость согласования деталей миротворческой операции в регионе.

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