ФСБ предотвратила теракт "Правого сектора" в Карачаево-Черкесии

Задержанный дает признательные показания

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Черкесске, готовившийся сторонником запрещенной в России организации "Правый сектор", сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Задержан гражданин России 1992 года рождения.

"Он вынашивал намерения по совершению террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов и военнослужащих под патронажем организации "Правый сектор", - говорится в сообщении.

В ходе обыска обнаружены два самодельных взрывных устройства, компоненты для изготовления СВУ, схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и участии в экстремистской организации. Задержанный дает признательные показания.

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