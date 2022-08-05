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Мужчины выяснили, где живут идеальные невесты

10:21
  • пятница
  • 05 августа 2022

В жены берут перспективных и привлекательных женщин

Российские мужчины назвали честность, верность, добродушие и открытость наиболее важными качествами для невесты.

Исследование провел сервис "Работа.ру". Для 62% самым важным критерием оказались честность и верность избранницы, для 53% - добродушие и открытость, 52% - оценивают внешние качества, столько же - ум и интеллектуальные способности, передает РИА Новости.

39% выделили чувство юмора, а 28% - спорт, здоровье и умение готовить. Для 26% важно трудолюбие, 23% ценят хорошее образование и наличие полезных бытовых навыков.

Кроме того, мужчины рассказали, где в России можно найти такое совершенство. В топ рейтинга попали Москва (37%), Санкт-Петербург (30%) и Краснодар (29%).

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