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Мошенники выманили у актрисы театра "Современник" более 1 миллиона рублей

10:31
  • пятница
  • 05 августа 2022

Актриса сама перевела деньги на подставной счет

Мошенники выманили у актрисы театра "Современник" Татьяны Корецкой более одного миллиона рублей.

Как рассказала полиции 61-летняя актриса, с 30 июля по 3 августа ей на мобильный телефон звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками Центробанка и МВД России. Они рассказали Корецкой, что ее деньги находятся под угрозой и, чтобы сохранить средства, их нужно перевести на другой счет. Полученные деньги мошенники похитили, пишет агентства "Москва".

Татьяна Корецкая служит в "Современнике" с 1982 года.

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Татьяна Корецкая
Татьяна Корецкая
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