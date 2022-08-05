Песков напомнил о канале обсуждения обмена заключенными с США

Его согласовали еще в 2021 году

Президенты России и США согласовали канал, по которому должно идти обсуждение обмена заключенными, еще в июле 2021 года в Женеве. Об этом в пятницу, 5 августа, напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал заявление главы МИД Сергея Лаврова о том, что у Москвы и Вашингтона имеется специальный канал, согласованный президентами, поэтому Россия готова эту тему обсуждать именно в рамках такого формата, а не публичной дипломатии.

Песков пояснил, что "речь идет еще о разговоре двух президентов в Женеве", сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что вопрос обмена заключенными очень волнует администрацию США, поэтому глава госдепартамента Энтони Блинкен будет искать контакта с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Камбодже, чтобы обсудить эту проблему.

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