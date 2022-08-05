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Внедорожник въехал в толпу на фестивале в Нью-Мексико

10:53
  • пятница
  • 05 августа 2022

Есть пострадавшие

В городе Гэллап американского штата Нью-Мексико автомобиль въехал в толпу участников парада, который проходил в рамках посвященного коренному населению фестиваля, сообщила полиция в соцсетях.

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"Полиция штата Нью-Мексико расследует происшествие с участием ряда пешеходов в Гэллапе. Несколько человек, включая двух сотрудников полиции города Гэллап, пострадали и получили медицинскую помощь на месте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель арестован.

Канал KOB4 передает, что в толпе были слышны выстрелы. Расследование инцидента продолжается.

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