Внедорожник въехал в толпу на фестивале в Нью-Мексико

Есть пострадавшие

В городе Гэллап американского штата Нью-Мексико автомобиль въехал в толпу участников парада, который проходил в рамках посвященного коренному населению фестиваля, сообщила полиция в соцсетях.

"Полиция штата Нью-Мексико расследует происшествие с участием ряда пешеходов в Гэллапе. Несколько человек, включая двух сотрудников полиции города Гэллап, пострадали и получили медицинскую помощь на месте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель арестован.

Канал KOB4 передает, что в толпе были слышны выстрелы. Расследование инцидента продолжается.

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