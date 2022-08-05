Четверо при смерти: разряд молнии напротив Белого дома попал на видео

В столице США бушует непогода

Четыре человека пострадали после удара молнии у Белого дома в США.

Инцидент произошел в четверг, 4 августа, на площади Лафайет, расположенной около администрации американского президента. Молния попала в дерево, пострадали двое мужчин и две женщины. Их доставили в больницу в критическом состоянии.

"У всех зафиксированы тяжелые травмы, представляющие угрозу для жизни", - сообщили в противопожарной службе Вашингтона.

Температура в Вашингтоне в четверг превысила 32 градуса. Вечером в столице США прошла гроза, вызвав сильный ветер и обильные осадки.

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