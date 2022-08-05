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Украина предложила распространить зерновую сделку на другие товары

11:00
  • пятница
  • 05 августа 2022

Соглашение было достигнуто только в отношении продовольствия

Достигнутое в Стамбуле соглашение по продовольствию могло бы стать примером для организации поставок других товаров. Такое мнение высказал заместитель украинского министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка.
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Чиновник напомнил, что заключенная сделка — "это соглашение о логистике, о движении судов через Черное море". Качка поинтересовался, "какая разница между зерном и железной рудой".

Представитель официального Киева также рассказал, что в июле Украина смогла экспортировать около 3 млн тонн зерна по автомобильным, речным и железнодорожным путям. Это менее половины объема зерна, экспортированного Киевом до начала российской специальной военной операции, цитирует заявление Качки The Financial Times.

В июне представителям России, Украины, Турции и ООН удалось согласовать параметры вывоза украинского зерна через черноморские порты, отправка продовольствия сухогрузами уже началась. В ООН уточнили, что в продуктовую сделку были также включены удобрения.

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