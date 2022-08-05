Союзные войска в Донбассе вытесняют ВСУ с занимаемых позиций

В воздухе - беспилотники, на земле - артиллерия и огнеметы

Украинские войска с утра возобновили обстрелы Донецка. По жилым кварталам бьют из "Градов" и натовскими калибрами. Атаке подверглась городская больница. По предварительным данным, есть пострадавшие. Тем временем, союзные силы успешно развивают наступление. Позиции противника наши войска уничтожают при помощи артиллерии и огнемётов. Для обнаружения целей используют беспилотники.

По позициям националистов бьют расчеты артиллерийских установок "Акация". После залпа САУ оперативно меняют позиции и снова готовы к работе.

"Батарея работала по живой силе и огневым средствам противника. Также были выявлены места взлета беспилотных летательных аппаратов - работали по ним, по буксируемой батарее противника. Работа наша эффективна настолько, что по радиоперехвату вот за последние три дня противник понес потери в живой силе более 200 человек", - говорит командир самоходного артиллерийского полка ЦВО Станислав.

Поражение целей контролируют беспилотники. Постоянно сменяя друг друга, БПЛА "Орлан-10" круглосуточно находятся в воздухе, обнаруживая укрепрайоны ВСУ, а также сопровождают гуманитарные колонны и обеспечивают безопасность коридоров для эвакуации мирных жителей.

"При выполнении очередного полета мы обнаружили батарею РСЗО противника. Начали подавать ее под огневое поражение, корректировать огонь. В этот момент противник включил средства РЭБ для противодействия БПЛА, попытались наш заглушить. Но благодаря тому, что на наших беспилотниках стоит система активного шумоподавления, у них это не получилось. Мы задачу выполнили - огневую точку противника подавили", - говорит техник расчета БПЛА "Орлан-10" Сергей.

На земле работают мобильные группы подразделений огнеметчиков. Незаметно проникают в тыл противника и уничтожают ДОТы и ДЗОТы, открывая дорогу наступающим союзным войскам.

"Там, где наши огнемет или пулемет не могут подавить огневую точку противника, с помощью реактивного пехотного огнемета мы можем поражать укрепленные точки, ДЗОТы засевшего противника в зданиях, сооружениях", - говорит военнослужащий.

Под натиском союзных сил за последние дни ВСУ были вынуждены отойти с занимаемых рубежей в районах Авдеевки и Бахмута. Украинских военных выбили из Семигорья. Идёт зачистка населенного пункта Пески. А на освобожденных территориях Донбасса и Украины специалисты пиротехнической службы МЧС России совместно с донецкими коллегами проводят разминирование. Особую опасность для населения представляют противопехотные мины-лепестки, которыми националисты буквально усеяли землю.

"Работы проводили в различных частях города - в Донецке, в Макеевке. Кировский район, район ж/д вокзала. Уничтожение производится робототехническим средством МВ-4 - дистанционно управляемым робототехническим средством, которое путем механического воздействия, то есть удара, уничтожает противопехотную мину",- говорит старший расчета технического комплекса MV-4 Центра "Лидер" МЧС России.

Также МЧС России продолжает доставку гуманитарных грузов. Только с начала августа в республики Донбасса привезли более полутора тысяч тонн продуктов и предметов первой необходимости.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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