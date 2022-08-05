В Великобритании из-за жары впервые в истории пересох исток Темзы

В ближайшие дни похолодания и дождей в стране не ожидается

На фоне экстремальной жары в Великобритании вводят новые меры экономии воды. С 12 августа ещё в двух графствах запретят поливать сады и мыть машины с помощью шлангов. Как подсчитали власти, из-за них теряется слишком много драгоценного ресурса. В ближайшие дни похолодания и дождей в стране не ожидается. Впервые в истории пересох исток Темзы.

Этим летом погода в Великобритании один за другим бьёт собственные рекорды. Синоптики едва успевают объявлять о новых температурных максимумах. Июль стал самым засушливым за почти два столетия. Впервые в истории пересох исток Темзы. И теперь она берёт своё начало восемью километрами ниже. Не исключено, что река ещё обмелеет. В ближайшие дни будет +35. Дождей не предвидится.

"Мы должны признать, что климат меняется и влияет на погодные условия. Очень вероятно, что в будущем жаркие и засушливые периоды будут происходить гораздо чаще. Мы должны быть к этому готовы. Надо создавать запасы воды. Возможно, задуматься об опреснении, а также значительно уменьшить утечки в сетях водоснабжения", - заявил старший менеджер Совета по охране окружающей среды Карен Гиббс.

Этим уже вовсю занимаются в южных регионах страны. Главный враг, как оказалось, не только энергокризис и удушающий зной, но и водопроводные шланги. Подсчитали: из-за дырявых трубок почти 90 миллионов литров воды ежедневно утекает не туда. И это только в графствах Кент и Сассекс. Поэтому с середины августа поливать сады, мыть машины, заполнять бассейны с помощью шлангов там запретят. Ещё в двух графствах эта мера уже действует. В общей сложности она затронет миллионы человек. Многим британцам придётся расстаться с дорогим их сердцу английским газоном.

"Для меня газон - это абсолютно сакральная вещь. Этот запрет - нечто возмутительное для британских садоводов. Но необходимость газонов становится всё более спорной. А в нынешних условиях их тем более не стоит поливать", - говорит Мэтью Уилсон, садовник.

Фермеры по всей Европе уже потеряли часть урожая. И в новом сезоне жители могут столкнуться с дефицитом продуктов или, как минимум, очередным повышением цен. Но самое главное - из-за экстремальной жары растёт смертность. В Германии только в течение одной недели июля зарегистрировали более трёх тысяч летальных исходов - самый высокий показатель за 5 лет. В Испании жертвами зноя стали около двух тысяч человек.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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