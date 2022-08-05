В российских регионах ликвидируют последствия ливней

Улицы некоторых городов стали похожи на Венецию

На Сахалине размыло автомобильные и железные дороги, а опоры мостов едва выдерживают мощный поток воды. Один из основных способов передвижения - буквально вплавь. Не меньше осадков выпало и на юге. Улицы Белгорода не справились с ливнем, теперь они напоминают Венецию.

Что-либо спасти из имущества жители Томари на Сахалине уже и не надеются. После такого ливня воды в домах по колено. А на улице в некоторых местах передвигаться можно разве что на лодке. Уничтожены посадки, пропали заготовки на зиму. Магазины и склады тоже в воде. Некогда спокойные реки внезапно превратились в стремительные потоки. Вода тяжёлыми ударами подмывает опоры мостов. Кажется, что некоторые из них не выдержат и вот-вот обрушатся. Из-за угрозы смыва мостов, а также крупных подтоплений, перекрыт участок автомобильной дороги на юге Сахалина между сёлами Ильинское и Арсентьевка.

На железной дороге тоже проблемы. Из-за обвала грунта сошёл с рельсов пригородный поезд. Никто не пострадал, но до ближайшего населённого пункта пассажирам пришлось идти пешком. Устранять последствия аварии отправили поезд МЧС.

Впрочем, помощь спасателей может понадобиться и в Белгороде. На город тоже обрушился мощный ливень. В некоторых районах порывистый ветер повалил деревья. Уже к вечеру ливнёвые канализации перестали справляться, и городские улицы начало затапливать. Скорость движения машин упала до 20 километров в час. Пешеходам пришлось переходить дорогу вброд.

В столичном регионе, напротив, обещают несвойственную для начала августа жару. Температура на 5-7 градусов выше нормы продержится в столице до конца недели. Но синоптики предупреждают - надвигается холодный фронт, который уже в воскресенье принесёт ливень, град и шквалистый ветер.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"