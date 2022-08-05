В Подмосковье школьница спасла свою 13-летнюю подругу

На помощь пришли и неравнодушные люди

В Подмосковье школьница осталась жива благодаря смелости своей 13-летней подруги. Девочки катались на велосипеде у реки, одна из них потеряла сознание и упала в воду. На помощь подросткам пришли и другие неравнодушные люди. Всех участников этой истории теперь ждут награды.

Вероника Гурусова и Софья Филиппова не разлей вода уже много лет: вместе гуляют, танцуют и снимают ролики для соцсетей. На этих кадрах та самая река, вдоль которой девочки любили, как всегда, кататься на велосипедах (см. видео). Но этот раз все пошло не так, так обычно.

"Вдруг Нике стало плохо. У нее руки повисли на руль. Руль развернуло в сторону реки, и она упала в воду. Я быстро соскочила с велика и прыгнула в воду. Нику стало быстро уносить течением", - говорит Софья Филиппова.

Небыстрая обычно Клязьма разгоняется вот в этом месте, на повороте. Кроме того, ускорение течению придает коллектор, который постоянно сбрасывает воду"

Вероника ушла под воду. Глубина здесь больше двух метров, поэтому Софья не смогла ее найти и стала звать на помощь. Михаил с семьей здесь никогда не отдыхал. Говорит, оказался на этом месте случайно.

"Подбежал – не было никого на воде. Нырял – нашел", - рассказывает Михаил Филиппов.

Ариф Мамедов строит на другом берегу дом. Рассказывает, что сначала криков о помощи и не слышал.

"У меня сначала собака что-то лаяла, рвалась. Ну вышел посмотреть: может кто-то не может пройти. Ближе к дороге подошел, услышал крики помощи. Михаил ее зацепил случайно за ноги, поднял и перетащил сюда. Я переплываю, взвалили уже на меня. Михаилу говорю: сзади держи. И все, ее подтащили сюда к этому дереву и здесь ее поднимали", - говорит Ариф.

Мужчины оказали Веронике первую помощь. Карета скорой отвезла ее в Лосино-Петровскую больницу. Затем санавиация доставила в областной центр в Люберцах. Сегодня Вероника уже может пообщаться с подругой, спасителями и отцом.

Самоотверженный поступок Софьи не остался без должного внимания.

"По поручению главы г.о. Лосино-Петровский сейчас администрация ходатайствует о награждении Софии памятной медалью за проявленное мужество. Вручается она Советом Федерации", - сообщила начальник отдела внутренней политики и общественных связей администрации г.о. Лосино-Петровский Екатерина Пошивалова.

Эту награду присуждают детям-героям до 16 лет. А мужчин, которые пришли на помощь, за неравнодушие, решительность и проявленную отвагу представят к губернаторской награде. Но самая главная и ценная награда, признаются участники этой истории, в том, что после произошедшего все четыре семьи стали друзьями.

Иван Колесников, Илья Дроздов, Никита Войнов. "ТВ Центр".

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