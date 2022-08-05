ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МЭР: безработица осенью отойдет от минимума

11:09
  • пятница
  • 05 августа 2022

Государством запущен большой объем поддержки бизнеса

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что второй месяц подряд безработица держится на рекордно низких значениях - 3,9%, вместе с тем в ряде предприятий отмечен рост неполной занятости.
Безработица в России держится на исторически низких уровнях

"Действительно, думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений, но в то же время ситуацию драматизировать не стоит - ситуация контролируема", - уточнил глава ведомства (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что предприятия в России традиционно стараются максимально поддерживать трудовые коллективы, запускать режимы работы, которые позволяют сохранить занятость.

Также Решетников напомнил, что государством запущен большой объем поддержки бизнеса, пострадавшего от ограничений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Центр занятости
Центр занятости
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.