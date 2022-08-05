МЭР: безработица осенью отойдет от минимума

Государством запущен большой объем поддержки бизнеса

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что второй месяц подряд безработица держится на рекордно низких значениях - 3,9%, вместе с тем в ряде предприятий отмечен рост неполной занятости.

"Действительно, думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений, но в то же время ситуацию драматизировать не стоит - ситуация контролируема", - уточнил глава ведомства (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что предприятия в России традиционно стараются максимально поддерживать трудовые коллективы, запускать режимы работы, которые позволяют сохранить занятость.

Также Решетников напомнил, что государством запущен большой объем поддержки бизнеса, пострадавшего от ограничений.

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