В России за сутки госпитализировали 1906 больных COVID-19

За тот же период выявлено 18555 новых случаев заболевания

За сутки с коронавирусной инфекцией в России госпитализировали 1906 человек. Об этом в пятницу, 5 августа, рассказали в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

Всего за сутки было выявлено 18555 новых случаев коронавируса. Выздоровели 9817 человек, скончались 47.

В Москве выявлено 6149 новых случаев, из них госпитализированы только 300 человек. В Санкт-Петербурге – 2078 заболевших, в Московской области — 1683.

За все время пандемии COVID-19 в России зарегистрированы 18672422 случая заболевания, скончался 382651 пациент с таким диагнозом.

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